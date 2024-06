Terni: Crisostomi in mostra. Anche laboratori gratuiti per bambini

Alla Cittadella delle Associazioni di piazza della Pace, a Terni, è stata inaugurata la mostra di dipinti dell’artista ternano Alessandro Crisostomi. La mostra di pittura sarà l’occasione per presentare le opere che sono frutto di molti anni di ricerca artistica e intellettuale del noto artista di Piediluco, che ha lo studio d’arte in via Fratelli Cervi, a pochi passi da piazza della Pace. L’esposizione resterà aperta fino al 30 giugno ed è possibile visitarla tutti i giorni, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Durante l’orario di apertura Alessandro Crisostomi, che negli anni ha esposto le sue opere anche in Svezia e Danimarca, terrà un laboratorio gratuito di pittura per i bambini.

