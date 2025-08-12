Non solo la Festa de l’Unità a firma Pd. A settembre ci sarà anche un altro appuntamento organizzato da un partito: c’è l’ok del Comune di Terni alla Festa dell’Alternativa dopo la richiesta di inserimento nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari dello scorso 2 luglio.

Il soggetto organizzatore è indicato nell’avvocato Bruno Ianniello in qualità di presidente del comitato promotore Bandecchi. Martedì è arrivata la firma del dirigente Claudi Bedini dopo il lavoro istruttorio della responsabile del procedimento, la funzionaria con elevata qualificazione Sandra Proietti Divi.

Il 9 luglio, considerando la location, sono stati richiesti accertamenti e pareri a diverse direzioni del Comune (ambiente, trasporti, polizia Locale, pianificazione territoriale/attività produttive) e al presidente della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il 25 luglio sono poi arrivate varie indicazioni dalla direzione governo del territorio. Esempi? L’organizzatore «dovrà garantire l’integrità dello spazio utilizzato; dovranno essere evitate attività nelle aree a valenza naturale ed evitare inoltre di occupare le aree

poste sotto agli alberi; eventuali strutture previste nell’area del piazzale antistante la ex chiesa del Carmine dovranno essere spostate preferibilmente in altre aree; eventuali fonti di calore dovranno essere posizionate a distanza di sicurezza da materiali combustibili» ed altre ancora.