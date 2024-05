Terni: dalla ‘Alterocca’ in tre alle finali nazionali di matematica UniBocconi

Sfida a suon di numeri per tre studenti della scuola ‘Alterocca’ di via Narni (istituto comprensivo ‘Brin’ di Terni) che in questi giorni a Milano hanno partecipato ai giochi matematici organizzati da UniBocconi. Si tratta di Giulio Camuzzi, Sofia Persico ed Emma D’Andrea che hanno conquistato con merito l’accesso alla fase finale nazionale nella categoria ‘C1’, riservata a studenti delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado. In attesa dei risultati, un primo obiettivo – quello di raggiungere la prestigiosa fase della competizione nazionale – è già centrato, per la loro soddisfazione, delle rispettive famiglie e ovviamente della scuola che li sostiene.

