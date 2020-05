Terni, ‘De Filis’: la radio d’istituto non si ferma

La scuola non si ferma e neanche la radio dell’istituto comprensivo ‘De Filis’ di Terni. Già da alcuni anni parte dell’offerta formativa, la prima realizzata in Umbria, la ‘De Filis web radio’ è, in tempo di didattica a distanza, elemento di formazione e crescita per gli studenti, ma anche e soprattutto un modo per rimanere in contatto, confrontarsi, raccontare questi mesi così differenti e in fondo strani, scegliere musiche, parlare di emozioni, dare notizie. Lo hanno fatto i ragazzi della 2°E della scuola secondaria, coordinati dalla professoressa Vianello responsabile del progetto, collegandosi da casa in una diretta streaming che ha avuto come ospite d’eccezione la dirigente scolastica, professoressa Marini. I ragazzi hanno concordato un palinsesto e i vari ruoli, scelto il taglio giornalistico da dare alle notizie, raccolto suggerimenti per le musiche, raccontato e letto episodi, momenti, emozioni di questa quarantena supportati, nel loro alternarsi, dal contributo fondamentale del tecnico d’istituto, Patrizio Cirocchi. L’appuntamento è per sabato 23 maggio, sempre alle ore 11 per una nuova trasmissione fruibile liberamente tramite link sull’home page del sito d’istituto.

