Giovedì è ufficialmente partita la settima edizione della Terni digital week, il festival dedicato all’innovazione digitale ideato da Edoardo Desiderio. La manifestazione si terrà fino a sabato 18 ottobre con un programma di incontri, laboratori e momenti di confronto sui temi della tecnologia, della formazione e della trasformazione digitale.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è ‘SinergIA’, un gioco di parole che unisce il concetto di sinergia e quello di intelligenza artificiale, a sottolineare l’importanza della collaborazione umana nella costruzione del futuro tecnologico. La copertina ufficiale dell’evento, firmata da Alfonso Amarante, rappresenta proprio questo intreccio di idee e include anche un omaggio a uno dei simboli dell’innovazione ternana: la ‘Lancia di luce’ di Arnaldo Pomodoro, lo scultore recentemente scomparso che realizzò l’opera tra il 1984 e il 1991.

«Siamo giunti alla settima edizione – evidenzia Desiderio – e quest’anno abbiamo voluto legare il concetto di innovazione alla collaborazione. Abbiamo raffigurato un robot, simbolo di progresso, con un omaggio al maestro Pomodoro, che ha donato a Terni un’icona di luce e creatività. Saranno tre giornate ricche di appuntamenti: giovedì il pre-opening del corso Bim, venerdì la giornata dedicata alla robotica con la presentazione di un umanoide e sabato il gran finale con il gaming in collaborazione con l’istituto Casagrande-Cesi, culminando con la premiazione di personalità e aziende che si sono distinte nell’ambito della tecnologia e dell’innovazione».

Il primo evento ufficiale della Terni digital week 2025 è in programma giovedì pomeriggio alle 17, nella sala DigiPass della Biblioteca comunale di Terni, con il pre-opening del corso di formazione in modellazione informativa digitale con il Bim.