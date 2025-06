Si terrà domenica 29 giugno, con appuntamento alle ore 10 presso il parco ‘Emanuela Loi’ di viale Trento, la camminata e corsa libera di beneficenza organizzata dalla Podistica Mirycae Terni. Durante la mattinata è prevista la messa a dimora di una pianta di merangola grazie al sostegno di Forvia e sarà possibile effettuare donazioni in favore della Fondazione Airc per sostenere la ricerca contro il cancro. Nell’occasione verrà ricordato Paolo Sellani, la cui vita – anche sul piano professionale – è stata nel segno dell’amore per la natura. Un pensiero che si realizzerà nell’ambito dell’evento, in un luogo come il parco ‘Loi’ che la Mirycae gestisce nell’ambito del patto di collaborazione con il Comune di Terni e nella speranza che tanti vorranno sostenere l’impegno dell’Airc nella lotta al cancro. Dopo la parte sportiva e quella ‘naturale’ – con la messa a dimora della pianta – la mattinata si concluderà con un aperitivo ed i saluti finali da parte degli organizzatori.