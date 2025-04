Si terrà domenica 27 aprile alle ore 9.30 la Maratona 4k per le vie della città di Terni, organizzata dal Soroptimist International Club di Terni insieme agli assessorati allo sport e al welfare del Comune di Terni. Durante il percorso, che si snoda lungo le vie principali del centro cittadino, verranno offerte delle consulenze gratuite cardiologiche e metaboliche.

L’evento gode del patrocinio della Provincia di Terni e di sponsor come l’associazione Sport e Salute e Ambulaife. La manifestazione intende promuovere la difesa dei diritti delle donne e la lotta contro ogni discriminazione di genere in ambito sportivo, in attuazione della Carta Etica dello Sport firmata lo scorso ottobre dai due assessorati. Un contributo organizzativo importante è stato messo a disposizione dall’Amatori Podistica Terni.

La maratona partirà da piazza della Repubblica con la consegna delle pettorine ed i saluti istituzionali e si concluderà in piazza Europa con la presentazione del progetto Donne e Sport e l’esibizione delle ginnaste della Open Space Dance Asd e della Gymnica Terni Asd, nonché degli atleti della BEAT IT Mascia&Gianluca pugilato coreografato.