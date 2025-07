Cambio di viabilità in centro a Terni domenica 27 luglio. Il dirigente Federico Nannurelli ha firmato una specifica ordinanza in seguito alla richiesta di ‘Assemblee di Dio in Italia – Missione evangelica filippina’: c’è il via libera alla modifica per consentire lo svolgimento della processione ‘Summer Vacation Bible Study’.

Che succede dunque? Dalle 18 alle 21 è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli lungo il percorso in via Torricelli-viale T.O. Nobili-viale della Stazione-piazza Tacito–corso Tacito–piazza della Repubblica–corso Tacito– piazza Tacito-viale C. Battisti-via F. Cesi e via G.B. Vico. In ogni caso fino al termine dell’evento.