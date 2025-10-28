di S.F.

Nuove transazioni per il Comune di Terni a causa dei guai legati a sinistri per le buche in città. Palazzo Spada ha definito a livello stragiudiziale due ulteriori partite: l’esborso totale per chiudere le vertenze è quantificato in 15.300 euro.

Il sinistro più rilevante riguarda un incidente del 2 dicembre 2022 – l’avvocato della ‘vittima’ si è fatto avanti con il Comune il 2 febbraio 2024 – a causa di una sconnessione del manto stradale. Scambio tra le parti, esborso da 14 mila euro da parte del Comune e controversia chiusa.

Il secondo sinistro è invece del 26 luglio 2024 ed in questo caso il pagamento per concludere la vicenda a livello stragiudiziale è di 1.300 euro. Gli importi sono «da intendersi a tacitazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa». Di mezzo ci sono anche le relazioni medico-legali. Firma il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco.