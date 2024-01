Terni: droga al parco Rosselli. Vigilantes scoprono spacciatore

Parco Rosselli sempre chiuso ma teatro di spaccio di droga, come da alcuni anni a questa parte. Domenica sera l’ennesimo episodio che conferma questa realtà di degrado sociale e materiale. I vigilantes della Securpool, ‘ingaggiati’ dal Comune di Terni per potenziare i controlli, hanno svolto una perlustrazione nell’area del parco e, alla loro vista, un soggetto di origini straniere è fuggito facendo perdere le proprie tracce. I successivi controlli da parte del personale Securpool hanno portato alla luce un involucro con all’interno quella che si presume essere droga – eroina in particolare – nei pressi del punto dove il soggetto stazionava prima dell’arrivo dei vigilantes. Lo stupefacente è stato poi sequestrato dalla squadra Volante di Terni, intervenuta sul posto per procedere agli ulteriori accertamenti sull’episodio.

