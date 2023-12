Terni e Arrone ospitano l’Hermans Festival Winter 2024

L’Hermans Festival Winter 2024 è ai blocchi di partenza: sei gli appuntamenti in programma nei comuni di Arrone e Terni dal periodo natalizio a quello pasquale. Si comincia con un grande evento corale, il 30 dicembre alle ore 16 nella collegiata di Santa Maria Assunta di Collescipoli con il coro ‘Canticum Novum’ di Solomeo e l’ensemble OTC (Orchestra Teatro Cucinelli) diretti da Fabio Ciofini. Presenteranno un programma di canti di Natale nella tradizione musicale italiana con elaborazioni originali del musicista ternano Luca Garbini. Nel concerto di gennaio l’Accademia Hermans propone una nuova produzione intorno al tema della musica ‘leggera’ del ‘700: divertimenti e notturni, uno sguardo particolare sulla musica riservata a feste e banchetti nella Vienna del ‘700. Il duo Mansutti-Repini (clarinetto e pianoforte) presenterà un programma che, partendo dalla musica di J.S.Bach, spazierà fino alla musica contemporanea: l’evento si terrà nel teatro comunale di Arrone, recentemente ristrutturato e nuovamente disponibile. In programma anche un concerto straordinario offerto dall’Accademia Hermans al proprio pubblico per il giorno di San Valentino ad Arrone. Interamente immerso nel repertorio barocco è il concerto di marzo che avrà luogo nell’antico convento di San Francesco di Arrone: l’ensemble pugliese ‘La confraternita de’ musici’, diretta dal maestro Cosimo Prontera, presenterà un concerto sulle sonate A3 di Corelli, Haendel, Bach e Vivaldi. Il concerto finale nella centrale chiesa di San Francesco di Terni con la ‘Passio secundum Johannem’ di Johann Sebastian Bach nel 300° anniversario della prima esecuzione (Lipsia, 7 Aprile 1724), una grande produzione musicale grazie alla circuitazione del progetto in varie città italiane. Per ulteriori informazioni:www.hermansfestival.it – Per effettuare la prenotazione: [email protected].

Condividi questo articolo su