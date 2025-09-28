Programma definito per l’edizione 2025 del Terni e Narni horror fest, in programma tra gli ultimi giorni di ottobre ed inizio novembre.

Dal 30 ottobre al 2 novembre – in Bct a Terni – spazio alla mostra artistica demoni con esposizione di opere a firma Michele Camuffo, Alex Canali, Erika Cesaroni, Leonardo Martellucci e Daniel Pisanu. Il 28 e 29 ottobre, al Politeama di largo Falchi, ci sarà la proiezione del film Rocky Horror Picture Show in versione restaurata a partire dalle 20.45. Biglietto ridotto per i soci Amici dell’Horror Fest.

Il 30 ottobre lo scrittore noir e thriller Roberto Carboni presenterà il libro ‘Il palazzo delle ombre’ in biblioteca comunale a Terni. La sera, dalle 20.30, spazio alla cena con delitto in nome del falso al ristorante Umami (35 euro, solo su prenotazione). Il giorno successivo workshop di scrittura con Carboni in bct e, alle 21.30, reading spettrale nella stessa location con Silvia Cicioni, Marco Mangiolino, Federico Piccirillo, Giulia Rosati e Alessandro Spiropulos.

Il 1° novembre visita guidata a Narni Sotterranea alle 17.30 e alle 18 (7 euro), poi alle 18.30 la premiazione del concorso letterario premio Terni Horror x all’auditorium di San Domenico a Narni. Infine il 2 novembre la presentazione del saggio ‘Il libro nero del Brasile’ di Francine Arioza alle 18.30 (Umami) e la replica della cena con delitto a partire dalle 20.30.