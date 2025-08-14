Il 6 settembre torna il tradizionale appuntamento sul monte La Pelosa (Polino) per l’escursione in memoria di don Antonio Pauselli e dei coniugi Maria Pia e Mario Del Sorbo.

Sono coloro che hanno dato un contributo fondamentale per l’ideazione, la costruzione e l’installazione della croce posta in cima a La Pelosa. Il raduno a Polino è fissato alle 9, l’arrivo è previsto alle 11. Un quarto d’ora dopo ci sarà la santa messa in loro ricordo.

La croce fu posizionata a quota 1.636 metri negli anni ’80 grazie al supporto del gruppo Scout Terni 1 e di altri volontari. All’epoca don Antonio – scomparso il 15 agosto del 2012 – era viceparroco della chiesa di San Gabriele dell’Addolorata, mentre Mario e Maria Pia una coppia che da sempre ha contribuito alle attività pastorali.