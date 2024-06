Terni: evento in Bct per il 100° anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti

Il comitato promotore di Terni per il 100° anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, ha organizzato un incontro con autore in programma venerdì 21 giugno alle 17 nella sala videoconferenze della biblioteca comunale di Terni. L’appuntamento è con Antonio Funiciello autore di ‘Tempesta – La vita (e non la morte) di Giacomo Matteotti’. Discuteranno con l’autore Alberto Stramaccioni (docente di storia contemporanea dell’Università degli studi per stranieri di Perugia, presidente dell’Isuc); Andrea Cavicchioli (avvocato, presidente della Provincia di Terni 1999-2009); Fabio Paparelli (docente di economia e diritto, consigliere regionale dell’Umbria). I lavori della presentazione saranno coordinati da Alberto Pileri e Federico Novelli, componenti il comitato promotore per le iniziative per il 100° anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti.

Condividi questo articolo su