Festa sabato pomeriggio in via dell’Arringo, in centro a Terni, per l’inaugurazione della nuova sede del centro sociale culturale-ricreativo di comunità ‘Guglielmi’.

Dalle 16 avanti la struttura si è popolata per la presentazione delle nuove attività, i servizi e le associazioni che condividono gli spazi: «Ci consentirà di riprendere insieme un cammino lungo più di 36 anni», è stato sottolineato ricordando la partenza nel 1989. A dare il là all’iniziativa ci ha pensato Lorenzo Gianfelice. Di seguito le immagini.