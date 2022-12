Natale a Terni: ‘regalo sospeso’ per aiutare le famiglie

Un’iniziativa a firma dei commercianti ternani per dare solidarietà alle famiglie in difficoltà. Si chiama ‘Il regalo sospeso: un Natale per tutti’ e coinvolge le arete dei negozi di prossimità di Terni. Si tratta della seconda edizione.

L’iniziativa

A promuoverla è Confcommercio Terni insieme all’associazione Clown Vip Terni e la società San Vincenzo de’ Paoli, con patrocinio del Comune. «I cittadini possono donare – viene sottolineato – un regalo sospeso recandosi in uno dei negozi aderenti, effettuare la spesa, consapevoli che saranno poi le associazioni di volontariato coinvolte a ritirarlo ed a consegnarlo all’Emporio dei Bimbi, presso la Diocesi di Terni. La scelta del regalo sospeso è libera sia in termini di importo che di tipologia di oggetto: dipende dalla volontà di chi decide di acquistare il dono. Le attività commerciali aderenti sono riconoscibili per la presenza di un adesivo con il logo dell’iniziativa sulla vetrina di ingresso. L’elenco sarà consultabile sulla dedicata pagina Facebook a partire da giovedì 8 dicembre».

La valorizzazione

Insieme con l’associazione Clown Vip e l’associazione San Vincenzo de’ Paoli – sottolinea Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni – dopo l’enorme successo dello scorso anno, «abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa. Per stare vicino a chi è in difficoltà, valorizzando la rete dei negozi di prossimità della città. Da tempo sosteniamo che i negozi di vicinato, in modalità contemporanea, favoriscono lo sviluppo di rapporti ed interazioni tra i cittadini. Tutto ciò è fondamentale per la costruzione di una comunità sempre più partecipata e solidale. Il futuro della città, dal punto di vista economico e sociale, è legato ai destini del piccolo commercio». Coinvolto anche Stefano Stellati, numero uno dell’associazione Clown Vip: «Siamo lieti di riproporre questa iniziativa. La riteniamo importante perché riassume lo spirito del Natale ed il nostro fine associativo: portare gioia alle persone meno fortunate. Dopo il successo dello scorso anno, ci impegneremo per farlo diventare un appuntamento sempre più sentito e partecipato». Infine Antonella Catanzani, coordinatrice dell’Emporio dei Bimbi: «Ringraziamo la Confcommercio e l’associazione Clown Vip per l’attenzione e la sensibilità nei confronti dei bambini/e appartenenti a famiglie con disagio economico. Siamo felici che l’appuntamento si rinnovi; è proprio durante il periodo natalizio che le famiglie in difficoltà sentono maggiormente il disagio per non poter soddisfare i desideri dei propri figli. Senza un forte spirito di solidarietà la magia del Natale non è per tutti».