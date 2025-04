Un concerto benifico, intitolato ‘Facciamo circolare la solidarietà’, a sostegno del ‘Comitato per la Vita Daniele Chianelli’: è in programma venerdì 9 maggio, alle ore 21 presso la chiesa di Sant’Antonio a Terni (via Curio Dentato). L’esibizione è della storica fisorchestra ‘Luciano Fancelli’, unitamente a Fabrizio Antonelli (tromba), Eleonora Bisaccioni (violino), Maurizio Massarelli (violoncello) e Marco Gatti (direttore d’orchestra). L’ingresso è ad offerta libera e per info è possibile contattare i numeri: 333.5284076 e 329.3358793.