Piazza della Repubblica, corso Tacito e le vie del centro di Terni si sono riempite di persone, musica e installazioni per il primo dei quattro weekend di FlashFest, il festival dedicato alla creatività e alla partecipazione collettiva.

«Fin dalle prime ore di sabato – riporta una nota degli organizzatori – il cuore della città si è trasformato in un grande laboratorio urbano con performance artistiche, concerti, laboratori e installazioni che hanno coinvolto famiglie, giovani e curiosi». Il format del festival punta a mettere in relazione arte, comunità e spazi urbani: gli artisti interagiscono con il pubblico, le attività commerciali diventano parte del percorso e gli spazi quotidiani si aprono a esperienze condivise.

FlashFest proseguirà nei prossimi tre fine settimana «con nuove proposte artistiche e momenti di aggregazione, confermandosi un progetto che punta non solo all’intrattenimento, ma anche alla valorizzazione dello spazio urbano e alla costruzione di una rete sociale più coesa».