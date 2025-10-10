Ancora pochi giorni allo ‘Show equestre della città di Terni’ organizzato dalla GC Eventi di Giuseppe Cimminelli presso l’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni e in programma domenica 26 ottobre. Presidente dell’evento è Cristian Romiti mentre la direzione artistica è curata da Valentino Testa. «Sarà un evento – spiegano gli organizzatori – dedicato al mondo dei cavalli, dell’equitazione e degli spettacoli, ci sarà uno spazio pony per bambini e famiglie, sarà possibile vivere l’emozione di effettuare un giro in carrozza e molto altro».

L’apertura dello show equestre sarà affidata agli sbandieratori di Narni e, per i più piccoli, ci sarà anche il ‘villaggio indiano’. Nel corso della giornata è prevista anche una sfilata di moda a cura di Sharon Store. Un evento che unisce la passione per i cavalli a quella per il volo, visto che «saranno presenti piloti professionisti che ci intratterranno con voli spettacolari, acrobazie aeree e paracadutisti. Ci sarà la possibilità di fare un giro in elicottero fino alla Cascata delle Marmore che si potrà ammirare in tutta la sua bellezza dall’alto».

«Molto toccante – conclude l’organizzazione – sarà lo spettacolo finale all’imbrunire, con esibizione di giocolieri, cavalli e falconieri. Sarà possibile gustare prodotti tipici tramite stand e street food, espositori di vario genere, saranno inoltre presenti zona selfie, gonfiabili per bambini, intrattenimento, dj set».