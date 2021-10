Terni, Francesco Pullia presenta il suo nuovo libro al Clt

Sabato 30 ottobre alle ore 17, nella biblioteca del Clt di via Muratori 3, sarà presentato l’ultimo libro di Francesco Pullia, ‘In un presente di abbandoni vivi’ (Mimesis, 2021). Ne parleranno Stefano de Majo, Riccardo Leonelli, Michele Mangiucca, Giuseppe Moscati. Sarà presente l’autore. Nel corso dell’evento Michele Mangiucca, autore dell’immagine di copertina, mostrerà suggestive immagini scattate durante l’aurora boreale. L’evento è in collaborazione con Libreria Alterocca-Ubik. Per accedere sono obbligatori green pass e mascherina.

