Terni, Franco Troiani incontra gli studenti del ‘suo’ Metelli

Lunedì presso l’auditorium del liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, nella nuova sede di via Benedetto Croce, l’artista Franco Troiani incontra gli studenti per raccontare il suo percorso che lo ha condotto a divenire artista di punta dell’arte contemporanea. Artista poliedrico, nato a Spoleto nel 1946, Franco Troiani ha avuto la sua prima formazione nell’istituto d’arte di Terni sotto la guida dello scultore Aurelio De Felice. L’incontro con gli studenti del ‘Metelli’ rientra nell’ambito del progetto ‘L’arte a Terni negli anni ’60 e ’70. Gli artisti dell’istituto statale d’arte Orneore Metelli’, realizzato per celebrare i 60 anni della scuola (1961-2021). Il progetto è finalizzato alla conoscenza, alla valorizzazione e alla tutela dei beni artistici e culturali della città di Terni, con particolare riferimento alle opere e agli artisti legati all’istituto d’arte nel periodo degli anni ’60 e ’70 fino alle settimane di sperimentazione dei primi anni ’80, in sinergia con il Comune di Terni e la soc. coop. Le Macchine Celibi.

