Martedì 4 novembre si celebra, anche a Terni, la ‘Giornata nazionale dell’unità nazionale e delle forze armate’. Il programma – come informa la prefettura cittadina – prevede alle ore 10 l’alzabandiera con deposizione delle corone di alloro al monumento ai Caduti di piazza Briccialdi. Dalle 10.30 le celebrazioni, accompagnate dalla banda sinfonica del conservatorio ‘Briccialdi’ di Terni, si sposteranno in piazza Tacito e nel corso della cerimonia saranno consegnate le onorificenze ‘Al Merito della Repubblica Italiana’ alla presenza dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti. Quest’ultimi sono: Arnaldo Foiani, Giorgio Germondani, Massimiliano Pasquini, Pierluigi Trina (Cavalieri) e il colonnello Mauro Marzo (Ufficiale). Dalle ore 10 alle 13 in corso Tacito sarà allestita una mostra statica dei veicoli di forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco e polizia locale.