Giornate europee archeologia, eventi a Carsulae nel weekend

Passeggiate organizzate dalla direttrice della direzione regionale musei dell’Umbria, Silvia Casciarri, in occasione delle Giornate europee dell’archeologia. Si svolgeranno nell’area di Carsulae tra venerdì e domenica con attività ludica per i più piccoli.

Il programma

La prima si terrà venerdì alle 16.30 con attività ludica per le scuole a cura della cooperativa sociale Amodì/servizi educativi, sabato e domenica – stesso orario – anche per bambini dai 5 anni in avanti. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 18 giugno con un massimo di 20 partecipanti: si può contattare lo 0744333074 ed il 3316482133, oppure scrivere a [email protected]