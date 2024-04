Terni: gran finale per la Filarmonica Umbra

La Filarmonica Umbra concluderà la 49esima stagione dei concerti, venerdì 19 aprile alle 21.30, al teatro Secci di Terni, con un appuntamento organizzato in collaborazione con la Fondazione Alessandro Casagrande.

Il concerto

Si esibirà il pianista Yuanfan Yang, vincitore della 32esima edizione del Concorso pianistico internazionale Alessandro Casagrande, insieme all’Orchestra della istituzione sinfonica abruzzese diretta da Marco Boni, il 27enne pianista e compositore scozzese Yang, ha vinto importanti concorsi, e ha già tenuto concerti per prestigiose società in Gran Bretagna, in molti Paesi europei ma anche Cina e Stati Uniti. Considerato il direttore italiano in carriera più rappresentativo per quanto riguarda la direzione del repertorio per orchestra da camera, Marco Boni vanta un’ampia esperienza internazionale ospite delle migliori orchestre, con un repertorio che dal barocco arriva fino al contemporaneo. In programma il Concerto n. 5 di Beethoven l’Imperatore, quinto di quelli per pianoforte e orchestra, e ultimo suo Concerto in assoluto, venne composto nella primavera del 1809. Beethoven condusse a termine la partitura mentre le armate di Napoleone marciavano su Vienna, e la titanica ma anche asciutta e senza enfasi Quinta Sinfonia.