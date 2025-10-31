Zucche, streghe, mostri, scheletri, maschere e ovviamente ‘dolcetto o scherzetto’. Halloween impazza anche a Terni e non solo in centro, ‘invaso’ da tanti bambini e giovanissimi per quella che diventata ormai una tradizione, vissuta come una sorta di carnevale-bis.

Fra le varie situazioni e feste, spicca quella che si è tenuta al parco Cardeto, organizzata dal comitato di quartiere presieduto da Michele Rito Liposi e davvero partecipata. Un pomeriggio di divertimento, animato dalle iniziative messe in campo dal comitato, dove non sono mancate caldarroste per tutti. Un bell’evento, che anno dopo anno riscuote sempre più successo e del quale vi proponiamo alcune foto.

LE FOTO