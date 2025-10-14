Appuntamento venerdì 24 ottobre alle ore 17 presso la fondazione Sbrolli di Terni, in via Galvani, per la presentazione del libro di Simone Schippa, ‘Viaggiando nel mondo, fuori dal mondo’. Al centro, le iniziative e le esperienze dell’associazione ‘Simon & Friend X Africa’ fondata da Simone Schippa – che nella vita fa il vigile del fuoco – e che lo vede impegnato insieme ad un gruppo di amici.

Un impegno che con il passare del tempo si è fatto via via sempre più concreto, fino a definire progetti di sostegno alle comunità africane. «Offriamo il nostro contibuto andando di persona nei villaggi, sostenendo i bambini orfani, malnutriti e le famiglie indigenti. Sviluppiamo localmente iniziative a sostegno dei settori formativo, assistenziale e sanitario».