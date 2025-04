Serata spettacolo, e di beneficenza, quella di domenica 25 maggio presso l’oratorio della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, in via Fratelli Cervi a Terni (quartiere Italia). Si inizia alle 19.30 con la cena aperta a tutti e in cui ciascuno può portare cibi o bevande da condividere insieme a tutti gli altri. La serata prosegue alle 21.15 con la musica del duo Black Sheeps. Poi lo spettacolo dell’illusionista Robert. Per info e adesioni, ore pasti: 340.6231960 (Sandro) e 340.5440672 (Stefania).