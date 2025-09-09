Una quarta edizione definita dagli organizzatori «la più ambiziosa e spettacolare di sempre»: torna a Terni, presso l’aviosuperficie ‘Leonardi’, il ‘Motor Sky Show-Incontro dei motori del cielo e della terra’, organizzato da Motorstyle del presidente Giuseppe Cimminelli. L’appuntamento è per domenica 28 settembre: «Molto più di un semplice appuntamento motoristico – lo definisce l’organizzazione -, è un viaggio tra adrenalina, emozione e passione pura, sospeso tra il cielo e l’asfalto, che trova nella città di Terni la sua casa ideale».

Così l’aviosuperficie ‘Leonardi’ «si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, dove ogni motore – a due, quattro ruote o con le ali – racconterà una storia di potenza, libertà e sogno. Il pubblico vivrà un’esperienza immersiva e coinvolgente, con un programma ricchissimo». E quindi: lanci di paracadutisti (con la possibilità di vivere il brivido del paracadutismo in tandem), air show con acrobazie, stuntman in azione, esibizioni di trial e freestyle in bici, eesposizioni di auto e mezzi unici, giri panoramici in ultraleggero e in elicottero, special guest e sorprese. Fra gli ospiti attesi, la showgirl Ainett Stephens e il pilota e stuntman Valentino Moi.

Motorstyle – attraverso il presidente Cimminelli – ringrazia «l’intera città, il Comune e la Provincia di Terni per il patrocinio concesso e il sostegno dimostrato. Terni è una città appassionata di motori, con un cuore che batte forte per la velocità e lo spettacolo. Il nostro desiderio, come Motorstyle, è di ascoltare e rispettare questa passione, dando vita a un evento che ne sia espressione autentica. Con il Motor Sky Show vogliamo contribuire a rendere Terni una delle capitali motoristiche d’Italia».

