Tutto pronto per l’allenamento unico che si terrà venerdì 5 settembre alle ore 21 in una Terni serale: il ritrovo sarà di fronte alla fontana di Piazza Tacito. Inizieremo con una camminata in cuffia che ci porterà in una location sospesa dove sarà organizzato un allenamento total body.

Terminato l’allenamento più intenso, torneremo al punto di partenza dove la trainer Tamara Trovato ci farà fare uno stretching scenografico. Il tutto, però, si concluderà in modo particolare… Infatti nei 12 euro (prezzo dell’evento), vi faremo riacquistare le calorie perse davanti ad un buon gelato!

Come tutti gli eventi organizzati da In Fitness-Sport all’aperto, anche questo sarà ‘dog friendly’ e quindi aperto a chi vuole portare con sé il proprio cane. Per prenotarsi, contattare l’organizzatore e trainer Leonardo al 339.5956767. I posti solo limitati.

