di S.F.

Gli impianti antincendio nella scuole provinciali di Terni, c’è più di qualche problema. Magari già noto. Ora è emerso con forza nel corso dell’assemblea dei sindaci iniziata poco prima delle 18 di martedì a palazzo Bazzani: a lanciare l’allarme è il presidente dell’ente, Stefano Bandecchi. Mirino in particolar modo sull’Orvietano.

Il numero uno di palazzo Bazzani è partito con un maxi intervento di circa 20 minuti (diversi i passaggi curiosi, al solito) di natura politica ed amministrativa. I primi sono stati i più rilevanti considerando la tematica: «Oggi ho avuto una brutta mattinata – ha esordito – per aver appreso dalle scuole della Provincia che forse ci dovrebbero mettere tutti in galera per come noi permettiamo che i nostri figli possano andarci». Motivo? «Non c’è l’acqua per spegnere, qualcuno ha anche gli idranti finti messi al muro. Ma non collegati alle condotte. Non sapevo che il 90% dei nostri istituti non è in regola con l’impianto antincendio». Dato elevato.

Hanno partecipato 18 sindaci del territorio ternano in tutto (centrodestra presente): «Ho anche sostenuto e lo dico anche a voi, specialmente ad Orvieto, di fare un’ordinanza per impedire che i nostri figli vadano nelle scuole dove, in caso di incendio, si può morire. Non è carino scoprire questa cosa». Bandecchi, supportato dal dirigente tecnico Marco Serini, ha poi indicato il nome dell’istituto che – a suo dire quantomeno – avrebbe gli idranti finti: è ad Orvieto.

Per il resto Bandecchi ha tirato in ballo – per varie ragioni – anche l’ex procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori (ora a Civitavecchia), Charlie Kirk, la politica locale (argomento già noto considerando le vicissitudini degli ultimi giorni) e altro ancora. Vedremo se sul tema scuole ci saranno conseguenze nei prossimi giorni. Presenti i sindaci (o loro delegati) di Acquasparta, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Ferentillo, Ficulle, Guardea, Montecastrilli, Lugnano in Teverina, Montefranco, Orvieto, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, Porano e San Gemini. Out Allerona, Amelia, Arrone, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Giove, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Narni, Parrano, San Venanzo e Stroncone.