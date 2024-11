Terni, il cinema Politeama celebra Marcello Mastroianni

Il cinema Politeama di Terni celebra Marcello Mastroianni, divo italiano per eccellenza, quello più amato del e dal cinema italiano del dopoguerra e non solo. Il 28 settembre 2024 sono ricorsi i 100 anni dalla sua nascita e nell’anno di questo anniversario il Politeama lo omaggia con alcuni dei titoli più iconici della sua filmografia.

In programma ci sono: il 26 novembre ‘Divorzio all’italiana’, di Pietro Germi; il 10 dicembre ‘8½’, di Federico Fellini; il 17 dicembre ‘Una giornata particolare’, di Ettore Scola. Tutti i film saranno in versione restaurata e preceduti, alle 20.45, da una introduzione storico-critica a cura di Sentieri del Cinema. Ad inaugurare la rassegna sarà dunque la versione restaurata di ‘Divorzio all’italiana’ di Pietro Germi, l’opera più celebre e celebrata di questo autore in tutto il mondo, ma anche uno degli esiti più alti della commedia all’italiana. Marcello Mastroianni, nei panni di Fefè – un barone decaduto imprigionato in un matrimonio ormai esaurito, che perde la testa per la giovane cugina (Stefania Sandrelli) in un tempo in cui il divorzio nel nostro Paese non era ancora contemplato – si rivela un mattatore assoluto e perfettamente plausibile.