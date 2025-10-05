di M.L.S.

Una serata nel segno di San Francesco. Il circolo ‘Il Drago’ di Terni, nel giorno dedicato al santo di Assisi e patrono d’Italia, ha voluto esaltare il suo messaggio con un evento che ha visto protagonista l’attore e autore Stefano de Majo, accompagnato dal violino di Gustavo Gasperini.

De Majo ha incarnato la figura di Francesco coinvolgendo con emozione i numerosi presenti riuniti nel salone delle feste di palazzo Bianchini Riccardi. L’attore ha esplorato e reso vivo con maestria il tema del santo attraverso la sua interpretazione.

La serata è poi proseguita con una cena a tema, una cena francescana studiata appositamente con un menu a base di prodotti umbri nella ‘ricca semplicità’ dello spirito francescano. All’evento era presente l’assessore alla cultura del Comune di Terni, Michela Bordoni, che ha ricevuto il saluto del presidente del circolo Enrico Franconi. Presenti anche molti ospiti provenienti da fuori Terni.

