Partiranno il 27 ottobre i lavori di rifacimento del manto stradale in due delle arterie più trafficate e compromesse di Terni: via del Rivo e via del Centenario. Ad annunciarlo in una nota è il Comune di Terni. Dopo anni di segnalazioni e attese, l’amministrazione comunale ha disposto «un intervento ‘radicale’, con il completo rifacimento dell’asfalto deteriorato».

«Gli operatori – spiega l’assessore comunale alle manutenzioni, Marco Iapadre – rimuoveranno l’asfalto ammalorato e ne stenderanno di nuovo, utilizzando un materiale performante e duraturo». L’intervento complessivo è per un importo di quasi 300 mila euro, «finanziati attraverso una combinazione di fondi di bilancio, risorse derivanti dai ripristini per gli scavi della fibra ottica e dai canoni idrici vincolati».

I lavori «saranno suddivisi in tre stralci per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e tenendo conto delle condizioni meteorologiche dei prossimi mesi. La prima fase – prosegue la nota – partirà in via del Rivo, nel tratto da piazzale Marinai d’Italia per circa 600 metri: si lavorerà di notte, proprio per evitare intralci al traffico. A novembre toccherà a via del Centenario, dove sarà rifatto oltre un chilometro di carreggiata, dalla rotatoria Marinai d’Italia fino all’intersezione con via dei Gonzaga. La fase finale, prevista per la primavera 2026, completerà via del Rivo fino alla rotatoria Maria Goia, grazie a ulteriori fondi già individuati».

«Con le nostre squadre e i mezzi comunali – aggiunge Iapadre – stiamo portando avanti una campagna di bitumazione che non ha precedenti nella storia recente della città. Non abbiamo la bacchetta magica, ma un piano concreto basato sui fondi disponibili e sulle risorse umane a disposizione». Nel 2025, tra appalti e interventi diretti, «il Comune di Terni ha già realizzato opere di manutenzione stradale per circa due milioni e mezzo di euro. Abbiamo già in definizione nuovi ripristini – conclude l’assessore – che riguarderanno anche vie importanti come via Liutprando, via Camprogrosso e via Martin Luther King. La sicurezza e la piena fruibilità della rete comunale restano una priorità per l’amministrazione Bandecchi».