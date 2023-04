Terni, il liceo classico Tacito alla fase nazionale dei Campionati di filosofia

Due dei quattro studenti umbri finalisti alla fase nazionale della 31esima XXXI edizione dei Campionati (ex Olimpiade) di filosofia sono liceali del Tacito. Il liceo classico di Terni torna alla finale nazionale con Maddalena Matilde Rivelli e Valerio Testarella che hanno superato la selezione regionale svolta il 16 marzo, in modalità online sincrona sulla piattaforma Philolympia con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le Regioni italiane.

Il progetto

Per gli studenti e i docenti del Tacito le Olimpiadi di filosofia, competizione nazionale e internazionale indetta dal Ministero dell’istruzione e inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze, sono da tempo una importante occasione per incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative della filosofia. Particolare cura viene dedicata al progetto da parte del dipartimento di filosofia e storia coordinato dalla professoressa Loretta Calabrini, organizzando un ciclo di conversazioni filosofiche preparatorie tenute dai docenti di filosofia dell’istituto e partecipate da un cospicuo numero di studenti. In ciascuna delle tre fasi di selezione (d’istituto, regionale e nazionale) gli studenti devono scrivere un saggio filosofico in lingua italiana o straniera, che a partire da un testo filosofico, ne sviluppi il tema attraverso un approccio critico. Nella prova ogni candidato deve quindi mettere insieme, nel modo più efficace, la capacità di problematizzare e di argomentare, costruendo percorsi autonomi di pensiero, deve utilizzare appropriate conoscenze filosofiche provenienti dalla tradizione e al contempo attualizzarne le tematiche.

Le prove di Maddalena e Valerio

Con una traccia di ambito teoretico-gnoseologico, Maddalena della 3 E e Valerio della 2 F hanno superato la prova regionale con una riflessione sulle potenzialità e i limiti della conoscenza a partire da una citazione in cui il filosofo Locke afferma ‘sebbene la comprensione del nostro intelletto sia assai ristretta rispetto alla vasta estensione delle cose […] gli uomini troveranno sempre materia per tenere operose le loro teste e occupate le loro mani’. Classificandosi rispettivamente al primo posto per la sezione in lingua straniera e al secondo in italiano, Maddalena e Valerio rappresenteranno quindi l’Umbria alla gara nazionale che avrà luogo il 13 aprile, competizione per la quale il Tacito in passato ha gareggiato più volte, conseguendo anche un prestigioso risultato nel 2018, quando una studentessa si classificò al terzo posto tra i finalisti della sezione in lingua italiana.