La magia del cinema torna ad illuminare Terni con l’annuncio della prima edizione del Movielife Film Festival. La manifestazione, che culminerà il prossimo 4 ottobre nella suggestiva cornice del chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli, si apre ufficialmente ai partecipanti «con una formula che celebra la democratizzazione dell’arte cinematografica».

Il festival non prevede alcuna quota di partecipazione e si articola in tre sezioni competitive: Short filmmaker, riservata alle opere in formato 16/9; la categoria AI short, che esplora il territorio affascinante della creazione cinematografica attraverso l’intelligenza artificiale; Short mobile, dedicata ai cortometraggi realizzati con dispositivi mobili. «Se il cinema contemporaneo cerca nuove forme e nuovi linguaggi – riporta una nota degli organizzatori -, il Movielife Festival si propone come spazio di sperimentazione e confronto tra diverse sensibilità artistiche internazionali».

«Il meccanismo di premiazione – prosegue – riflette la duplice anima del festival: da un lato, la giuria popolare online esprimerà le proprie preferenze attraverso il portale www.mauxa.com/movielifefestival a partire dal 19 settembre; dall’altro, una giuria tecnica assegnerà riconoscimenti per la miglior regia, miglior attore e attrice protagonista, miglior sceneggiatura, miglior colonna sonora e miglior fotografia».

Gli interessati potranno inviare le proprie opere entro e non oltre il 13 settembre 2025 seguendo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito ufficiale del festival, www.movielife.it e www.mauxa.com/movielifefestival. Non è prevista alcuna limitazione tematica, lasciando piena libertà espressiva ai partecipanti. Per ulteriori informazioni: [email protected]