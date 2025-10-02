di M.L.S.

In occasione della festa di San Francesco, il santuario di Terni ospiterà un evento musicale di grande rilievo: ‘Il Requiem in Do minore’ di Luigi Cherubini, diretto dal maestro Francesco Lupi. Si tratta di un’opera di rara bellezza che raggiunge le più alte espressioni della musica sacra ottocentesca. È stata composta nel 1816 per commemorare Luigi XVI e Beethoven lo definì ‘Il Requiem’, riconoscendovi l’essenza stessa di una musica commemorativa, una preghiera sonora che accompagna il silenzio e l’introspezione dell’ascoltatore.

«Il compositore – si legge in una nota sul brano – rinuncia ai solisti e a ogni teatralità affidando il linguaggio musicale al coro e all’orchestra rendendolo sobrio e compatto tra silenzi e tensioni trattenute che si indirizzano verso improvvise aperture di luce». Il concerto, a ingresso libero, si terrà domenica 5 ottobre alle ore 17. La corale sarà composta dal coro Polifonico San Francesco d’Assisi di Terni (direttore Maria Cristina Luchetti) e dal coro dell’Accademia Perusina (direttore Fabio Berellini).