di M.L.S.

Con lo scopo di valorizzare le arti e le discipline che promuovono il territorio e l’identità locale attraverso l’espletamento di un compito giocoso nasce ‘Talenti in gioco in Bct’. Si tratta di un reality che si svolgerà presso la biblioteca comunale di Terni da lunedì 3 a venerdì 7 novembre.

L’iniziativa parte da un compito che dovrà essere svolto svolto da un gruppo composto da tre persone che insieme dovranno realizzare un prodotto culturale, frutto di ideazione, elaborazione e concretizzazione congiunta. La durata dell’attività sarà di una settimana, in orario pomeridiano (dalle ore 15 alle 18 circa); il luogo di svolgimento sarà la biblioteca nei suoi diversi ambienti, mentre la restituzione o presentazione al pubblico dei lavori realizzati si svolgerà domenica 9 novembre al caffè letterario della Bct alle ore 16.

Le attività preparatorie, fino alla realizzazione del compito assegnato, saranno riprese da videomaker, divulgate sui media e commentate da un pubblico libero e da uno selezionato, in quanto tutto il gioco costituirà anche un esperimento sociale che indagherà le relazioni e la capacità di interagire con altri soggetti per uno scopo comune. I gruppi sono: pittori/artisti, scrittori/attori, musicisti/cantanti, ricercatori campo storico/archeologico, cuochi/sala, videomaker/comunicatori.

Il gruppo pittori/artisti dovrà dipingere un quadro di grandi dimensioni che rappresenti la città e il suo territorio. Il gruppo degli scrittori/attori dovrà preparare e inscenare un intrattenimento teatrale/monologo creato dal gruppo che abbia come tema un particolare aspetto del nostro territorio o dei suoi abitanti. Il gruppo musicisti/cantanti dovrà creare una composizione musicale e/o vocale che richiami e rielabori melodie e ritmi del territorio ternano. Il gruppo ricercatori campo storico/archeologico dovrà elaborare uno studio su un argomento storico locale, possibilmente collegato ad opere custodite in Bct o al museo Caos. Il gruppo cuochi/sala dovrà inventare e preparare piccoli assaggi di cibi con prodotti tipici del territorio. Il gruppo videomaker/comunicatori dovrà riprendere tutte le attività dei gruppi, divulgarle e commentarle in tutti i canali social.