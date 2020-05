Terni in lutto, addio a Franceschino Valli

Terni e l’Umbria hanno perso uno dei suoi personaggi più importanti e noti del secondo dopoguerra. Un pezzo di storia della cultura popolare cittadina, del teatro, del Cantamaggio, un talento cristallino rimasto sempre legato – anche per indole – alla sua terra. Che ha amato e da cui ha ricevuto amore. Francesco Valli – per tutti Franceschino – non c’è più: è morto lunedì mattina nella sua abitazione. I funerali si terranno mercoledì alle ore 14.45 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, in viale Curio Dentato a Terni.

Attore poliedrico, molto più versatile di quello che le grandi commedie di Brogelli – interpretate da protagonista indiscusso e sempre in amabile sinergia con Bruno Budassi – possano aver lasciato nell’immaginario collettivo. Francesco Valli sapeva ben destreggiarsi tanto nel teatro impegnato quanto in quello più popolare. Ma erano forse l’improvvisazione, la libera creatività del momento, il suo marchio di fabbrica. Il gusto per la battuta, unito ad un mestiere sconfinato, ne hanno fatto una delle figure più apprezzate – anche a livello umano – del panorama cittadino degli ultimi 60 anni. Mancherà a tutti noi.

Articolo in aggiornamento