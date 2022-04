Terni, in mostra l’omaggio alla natura di Franco Passalacqua

Fino al 9 maggio in vico San Lorenzo, a Terni, la galleria ‘GC2Contemporary’ ospiterà la mostra del pittore Franco Passalacqua, nato proprio nella città dell’acciaio, trasferitosi poi a Perugia per motivi familiari. Stimato pediatra, dall’Umbria è sbarcato con le sue opere in tutto il mondo.

‘Love nature’

La mostra, dal titolo ‘Love nature’ era inizialmente prevista tra le manifestazioni che si sarebbero dovute tenere per gli Eventi Valentiniani 2022, poi riprogrammate per adeguarsi alle esigenze dovute all’emergenza Covid. Ad ospitarla è una galleria che negli ultimi anni ha proposto artisti sempre di livello internazionale come Marco Lodola, Franz Borghese, Andy Warhol, Mark Kostabi, Ugo Nespolo, Francesco Musante. L’intento di questa lunga serie di esposizioni – spiegano gli organizzatori – è stato e rimane quello di offrire mostre di livello internazionale ai cittadini ternani e ai turisti, rimarcando la forte vocazione contemporanea che da primi anni del secolo scorso contraddistingue Terni come centro all’avanguardia per l’arte. ‘Love nature’ è una riflessione fatta sull’amore per la nostra terra, uno studio che per Passalacqua coincide con la sua carriera, dove l’albero, i boschi e gli ulivi sono i protagonisti con la loro esplosione di colori dettata dal succedersi delle stagioni, in un sottile confine tra la figurazione iperrealista e l’informale, che è un vero e proprio patrimonio regionale. La mostra è a ingresso libero.