Domenica 28 settembre i due club per appassionati di auto storiche di Terni – la Borzacchini Historic ed il Cuae, entrambi federati all’Automotoclub storico italiano) – hanno celebrato in piazza Tacito la ‘Giornata nazionale del veicolo d’epoca’, manifestazione rappresentata nelle piazze di tutte le città italiane.

Allestita una mostra statica delle vetture più rappresentative di proprietà dei soci dei due club: «Si è voluto ricordare – viene specificato – sia il 70° anniversario della nascita della Fiat 600 che il 60° compleanno della Lancia Fulvia Coupè. Quindi una particolare attenzione è stata riservata a questi modelli con cartelloni, per i visitatori, esplicativi delle caratteristiche tecniche con immagini che sono passate alla storia».

Numerose le auto e le moto presenti così come calorosa l’accoglienza dei ternani per questa rappresentazione, «a dimostrazione dell’interesse per il mondo delle auto e moto d’epoca che suscita sempre il coinvolgimento delle persone e riporta alla luce ricordi sempre vivi nella memoria, di un epoca dove il significato di un’automobile era ben oltre quello odierno».