Incidente senza gravi conseguenze nel pomeriggio di domenica lungo la strada che da Terni conduce all’abitato di Marmore. L’impatto ha coinvolto due autovetture: sono cinque i feriti lievi in totale, affidati alle cure degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la polizia Locale per i rilievi/gestione della viabilità.