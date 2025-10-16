L’input è del parroco della parrocchia Santa Maria del Carmelo e della comunità latino-americana di Terni. Ora c’è il via libera del Comune: c’è l’ordinanza per consentire la processione in onore di ‘Nostro Signore dei Miracoli’ il 26 ottobre. Con modifica della viabilità.
L’ordinanza, firmata dal dirigente Federico Nannurelli, prevede dalle 12 alle 13.30 il divieto di circolazione per tutti i veicoli lungo via Fratelli Cervi, via Menotti Serrati, via Giovanni XXIII-piazza della Pace, via Botondi e di nuovo via Fratelli Cervi per il rientro).