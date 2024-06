Terni: la 5°E dell’ITC ‘Cesi’ si ritrova a 30 anni dal diploma

Rimpatriata a 30 anni dal diploma, datato 1994, per la classe 5°E dell’Itc ‘Federico Cesi’ di Terni. «Una serata ricca di emozioni – dicono i partecipanti in coro – come se questi 30 anni non fossero mai passati. Una classe affiatata e questo lo dimostra la partecipazione alla tanto attesa cena, ben 19 su 25, con i presenti giunti anche da Peschiera del Garda, Perugia, Valnerina e Reatino. Ancora grazie a tutti». Di seguito l’elenco degli ‘studenti’: Letizia Corvo, David Polito, Romina Micanti, Enrico Moretti, Emanuele Merlini, Roberto Rosatelli, Monia Placidi, Antonello Sinibaldi, Paolo Falchi, Alessandro Falocco, Alessia Alzalamira, Sara Gentili, Federica Scoccia, Cinzia Marasca, Stefania Catana, Maria Dionisi, Valentina Antonelli, Matteo Mercuri, Barbara Zara.

