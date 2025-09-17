Entra nel vivo la festa del Preziosissimo Sangue, presso la cattedrale di Terni e la sua parrocchia condotta da don Alessandro Rossini. Dopo i primi giorni, fra appuntamenti religiosi e spettacoli, giovedì 18 settembre (ore 10) è in programma, in cattedrale, un convegno-incontro con i giovani delle scuole superiori intitolato ‘Sì alla vita, no allo sballo’. In serata, ore 21, spettacolo musicale con i ‘Daje Gas’.

Venerdì 19 settembre, alle ore 16 in cattedrale l’incontro con Lia Sebastiani, moglie del Venerabile Vittorio Trancanelli, medico umbro che visse nel segno della fede e sempre donandosi agli altri. In serata – ore 20.45 – è in programma la processione per le vie del centro di Terni in onore della reliquia del Preziosissimo Sangue di Gesù e della Madonna della Misericordia.

Piene anche le giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre. Sabato alle 17.30 sono previste le ordinazioni sacerdotali, mentre alle 21.15 ci sarà il concerto della corale della cattedrale di Terni, ‘In Laude Domini’. La domenica si aprirà con la messa (ore 11) animata dal coro del duomo e seguita da appuntamenti di particolare rilevanza: alle 16.15 esposizione e storia della reliquia del Preziosissimo Sangue, alle 17 santa messa – in occasione dell’avvio dell’anno catechistico – officiata dal vescovo Francesco Antonio Soddu, alle 18.15 concerto della comunità Magnificat – ‘Lui è vivo’.