Primo appuntanento con la 51° stagione della ‘Filarmonica Umbra’, domenica 12 ottobre alle ore 17.30 al teatro ‘Secci’ di Terni. Sul palco, The Sarahbanda: «Una formazione unica e affascinante – spiega la ‘Filarmonica Umbra’ – che unisce la musica classica con i ritmi caldi e avvolgenti di Cuba. Guidati dalla cornista di fama internazionale Sarah Willis, i musicisti fondono la precisione del repertorio classico con le sonorità vibranti e la passione del mambo, son e cha-cha-cha. Il risultato è un’esperienza musicale travolgente e innovativa, che celebra il genio di compositori come Mozart in una veste completamente nuova e irresistibile». Il gruppo è composto da Sarah Willis (corno), Yuniet Lombida (saxofono), Harold Madrigal (tromba), Amelia Febles (violino), Edgar Olivero (pianoforte), Carlos García (basso), Alejandro Aguiar (percussioni), Adel González (percussioni). I biglietti sono disponibili sul circuito VivaTicket e presso il teatro ‘Secci’, un’ora prima del concerto.