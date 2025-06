Si chiama ‘Suoni d’argento’ ed è un progetto di musicoterapia rivolto agli over 65 che si è sviluppato a Terni. Giovedì c’è stato l’incontro finale con protagonista in particolar modo la cooperativa La Speranza, vale a dire chi ha curato la realizzazione del percorso.

Il progetto, finanziato con un bando della fondazione Carit per il welfare di comunità, ha avuto lo scopo di promuovere il benessere emotivo/psicofisico degli anziani, creare spazi di socializzazione per combattere l’isolamento sociale, favorire l’integrazione della comunità e stimolare memoria/capacità cognitive attraverso la musica. I tête-à-tête sono stati condotti da esperti del settore: la musicoterapista Beatrice Giaccaglia, lo psicologo/psicoterapeuta Piergiorgio Marchesi e il coordinatore Nicola Pressi.

Gli incontri si sono tenuti dall’ottobre 2024 in sedi comunali e spazi associativi. In giornata c’è stato l’evento finale del gruppo che ha partecipato presso il centro socio culturale Polymer. Il progetto, che ha visto in prima linea la presidente della cooperativa Tania Martellotti, ha avuto la collaborazione dei Comuni di Terni (rappresentata nell’occasione dall’assessore Viviana Altamura) e Narni, Arci comitato provinciale, Auser Terni, Steel Bay e Cesvol Umbria.