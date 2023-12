Terni: ‘La notte delle Muse’ si conferma un evento di successo

di Veronica Quadraccia

Lo scorso 21 dicembre, presso il liceo classico ‘Tacito’ di Terni, si è tenuta ‘La notte delle Muse’, un evento che ormai è una tradizione e che anche quest’anno ha riscosso un grande successo di pubblico. Tema centrale, ‘la magia del Classico al tempo del metaverso’: tutti hanno avuto modo di esplorare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie immersive, per l’apprendimento delle discipline umanistiche. Durante l’evento, i partecipanti hanno sperimentato le potenzialità della realtà virtuale e della realtà aumentata attraverso una serie di laboratori e attività. In particolare è stato possibile visitare virtualmente il museo archeologico di Terni, assistere ad una rappresentazione teatrale in realtà virtuale, creare un’opera d’arte digitale con la realtà aumentata. L’evento ha rappresentato l’occasione per mostrare come le nuove tecnologie possono essere utilizzate per rendere l’apprendimento più coinvolgente e innovativo. «Le nove Muse si sono risvegliate – riporta una nota del liceo ‘Tacito’ – e sono tornate a vivere all’insegna della bellezza, tra passione e innovazione, esplorando nuove frontiere educative per le menti brillanti di domani con l’incredibile realtà virtuale». Il tutto accompagnato dalle rappresentazioni allestite dai docenti insieme agli alunni, finalizzate a presentare le attività di ogni sezione, cosi da poter aiutare i futuri studenti nella loro scelta.

LE FOTO