di Maria Luce Schillaci

Lo Sbaracco di fine estate piace e riempie le vie centrali della città e anche i negozi fino a tardi. Una novantina le attività commerciali che venerdì sera hanno deciso di rimanere aperte. Comune e Confartigianato Imprese Terni di fatto hanno studiato insieme questa formula per coinvolgere la parte commerciale della città, con l’apertura serale dei negozi dalle 21 alle 23, con promozioni e offerte per lo shopping di fine stagione.

Un preludio a due eventi importanti, la Notte Bianca dello Sport e Terni Comics che animeranno Terni, al centro e al PalaTerni. La sinergia per lo Sbaracco ha coinvolto anche gli organizzatori della maxi fiera dei fumetti con l’iniziativa ‘Fumetti in corso’, ovvero 4 postazioni presso Pazzaglia, Calvani Cioccolateria, Giunti Al Punto e Al Villa Glori dove 4 disegnatori di fumetti di Terni Comics hanno creato dal vivo le loro opere.

In piazza della Repubblica DR. WHY, il quiz dal vivo e l’animazione itinerante con l’esibizione del Corpo bandistico Tullio Langeli APS Cesi – Città di Terni e l’esibizione del Gruppo Musici Torreorsina con tamburi e percussioni. Negozi aperti fino a tardi anche sabato con la Notte Bianca dello Sport che trasformerà il centro cittadino in una grande palestra all’aperto per atleti, istruttori e appassionati sportivi di tutte le età.

FOTO