Tutto pronto al teatro ‘Secci’ di Terni per l’appuntamento – domenica 1° giugno, ore 17.30 – con lo spettacolo ‘Guarda il sole come splende’, commedia musicale incentrata sulla figura del venerabile Giunio Tinarelli e messa in scena dai ragazzi della pastorale giovanile diocesana. L’evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, è realizzato grazie al contributo della Fondazione Carit. Per info: 347.7749596 (don Luca Andreani) e 331.7463855 (Matteo Corrado).