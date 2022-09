Terni, la forza di non gioco durante il Covid: debutto a Maratta per Vox Revolution

La voglia di rimettersi in moto e non mollare durante il periodo più complicato dell’ultimo biennio, vale a dire il lockdown che a lungo ha costretto gli italiani a stare in casa. Con questo spirito due ternani, Vanessa e Mirko Liodori, hanno deciso di tentare un’avventura inedita nel panorama cittadino: aprire una scuola di doppiaggio, dizione e recitazione. Il debutto nel 2021 a Narni Scalo, ora si cambia per Vox Revolution.

Open day e ripartenza

Gli spazi sono in via di allestimento e da ottobre riprenderà l’attività. Tuttavia il primo appuntamento è fissato prima, venerdì 9 settembre, con l’open day inaugurale: «Siamo da anni nel mondo del teatro e ci ha spinto la grande passione. Invece di deprimerci durante il lockdown, abbiamo deciso di aprire un’opportunità per il doppiaggio a Terni». Tra i professionisti coinvolti figurano Claudia Razzi, Valeria Vidali, Manuel Meli, Alessia Amendola, Emiliano Ragno e Giorgio Borghetti: «Abbiamo avuto quasi sessanta iscritti nel primo anno, la cosa più bella è la riconferma di molti di loro. Si avvicinano a questo mondo anche persone curiose e appassionate di cinema». In tutto ciò c’è una considerazione di stampo sociale: «Qui ci sono tanti talenti, ma inespressi. Con queste tipologie di attività ci si può riscoprire». Da ottobre la partenza in via Benucci 19, a Maratta.